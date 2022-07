Eduardo Buzzi: "Los monopolios alimenticios tienen agarrados de las pelotas al Gobierno"

Para el ex dirigente, no se trata de una casualidad que la Sociedad Rural (SRA) "haga la protesta esta semana y la semana que viene abra la exposición en Palermo", ya que le permitirá llegar a esta última "con una posición de fortaleza".

paro campo

Del mismo modo, marcó sus diferencias con la actual conducción de la FAA y dijo que "le molesta mucho" que la entidad "sea el furgón de cola de esta expresión", al hacerle "seguidismo a las demás entidades".

E insistió: "No comerciar por 24 horas no es un lock out como supimos hacer en otro tiempo, no existe, es para darle protagonismo y fortalece de la apertura de la Sociedad Rural en Palermo".

En diálogo con Futurock fue tajante: "El paro de hoy parece más una opereta política que de reclamo genuino del sector".

"El de hoy es un paro político opositor que claramente tiene que ver con una cronología" y recordó que "el 23 de abril hubo un tractorazo de autoconvocados, en mayo y junio visita a los legisladores y hacen un trabajo político y una semana antes de que se abra Palermo por donde pasa toda la actividad política opositora durante 8 o 10 días".

"Lamento que la Federación Agraria Argentina se sume al paro porque no se entiende qué carajo están reclamando", remarcó.

El dirigente agropecuario señaló "el triste rol de la FAA que es el bufón del paro, que las demás organizaciones hagan su juego, pero que la Federación se preste a esto es una vergüenza" y "se necesita una agenda, un seguro multirriesgo, segmentar retenciones, hacer alguna reglamentación en el uso de la tierra para que no se siga concentrando, hacer una agencia para retomar la ida de las viejas juntas de granos y carnes".

Paro campo.jpg

"Los monopolios alimenticios tienen agarrado de las pelotas a este gobierno", lanzó.

"Estamos haciendo un gran desierto verde que comienza en los '90, se frena con Néstor (Kirchner) y ahora sigue el proceso de concentración en Argentina, hay que defender la vida de los pueblos campesinos" y aseguró, "claro que la están levantando en pala, los grupos que constituyen el desierto verde aprovechan el gran negocio". También se preguntó, "¿Cómo detenemos este proceso donde a 100 km del obelisco hay 11 millones de personas?".

Buzzi aseguró que "el gobierno tiene que prestar una fuerte atención a lo que está pasando en los puertos donde hay evasión fiscal, en especial en Rosario" y acotó, "la AFIP está poniendo foco en el contrabando que se debe al desmonte de los controles que realizó el macrismo, se habla de miles de millones de dólares de evasión". A su vez subrayó que "el dragado y balizamiento del Río Paraná debe ser del Estado".

"La de la Argentina es una crisis sin precedente que se desata en 2015" analizó y resaltó que "la representación política de Cambiemos en el sector agropecuario, hace una puesta en escena".

Para cerrar sostuvo que "hay que armar mecanismo de productores a consumidores, en cada partido del Conurbano tiene que haber un Mercado Central como decía (Roberto) Feletti" pero advirtió que "lo primero es lo primero, la alianza oficialista se tiene que poner de acuerdo, como dice el Martín Fierro si se pelean los devoran los de afuera". "Si el gobierno peronista no cumpliera estos reclamos, la FAA debería salir a las calles", concluyó.