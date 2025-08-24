Candidato libertario rompió el silencio sobre las acusaciones a Karina Milei y Lule Menem: "Apesta"
Para el primer candidato en la Ciudad, Alejandro Fargosi, "creer en acusaciones pre-electorales kirchneristas ya es demasiada credulidad".
El primer candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fargosi, abordó este domingo el escándalo de los audios que involucran a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem en presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero habló de "operetas", sin datos que desmientan las acusaciones.
La controversia ya provocó la salida de Darío Spagnuolo, extitular del organismo, mientras aturde el silencio del presidente Javier Milei.
A través de un mensaje en X, Fargosi, letrado con un pasado controversial que incluye su expulsión del Colegio de Abogados porteño en 2011, expresó su profunda desconfianza ante este tipo de denuncias judiciales, considerando el actual contexto electoral.
"Entiendo que si resucita [Arturo] Illia y acusa, sea creíble", ironizó el abogado, aludiendo al expresidente radical, reconocido por su honestidad. Para el candidato de LLA, resulta difícil otorgar credibilidad a las acusaciones impulsadas por el kirchnerismo en medio de la campaña.
Fargosi enumeró varios episodios históricos que, según él, fueron "operetas" políticas: las denuncias contra Enrique Olivera (2000), los supuestos vínculos de Francisco de Narváez con el narcotráfico (2009), el procesamiento de Mauricio Macri por escuchas ilegales (2012), y la muerte de Santiago Maldonado (2017).
"Creer acusaciones pre-electorales kirchneristas, autores de operetas contra Olivera, de Narváez, del procesamiento a Macri por Ciro James, de Maldonado... ya es demasiada credulidad", argumentó el candidato libertario.
Finalmente, Fargosi cerró su crítica con una advertencia directa hacia el Poder Judicial en relación con la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. "Y si algún juez o fiscal se mueve rápido, menos creíble resulta. Más bien, apesta", concluyó.
El candidato se suma así al jefe de Gabinete, Guillermo Franco, y al vocero, Manuel Adorni, los primeros en salir a respaldar, con tibios descargos, al Gobierno, mientras el Presidente continúa sin expresarse.
