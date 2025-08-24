Candidato libertario rompió el silencio sobre las acusaciones a Karina Milei y Lule Menem: "Apesta"

"Creer acusaciones pre-electorales kirchneristas, autores de operetas contra Olivera, de Narváez, del procesamiento a Macri por Ciro James, de Maldonado... ya es demasiada credulidad", argumentó el candidato libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fargosi/status/1959594134970286297&partner=&hide_thread=false Entiendo que si resucita Illia y acusa, sea creíble



Pero creer acusaciones pre-electorales kirchneristas, autores de operetas contra Olivera, de Narváez, del procesamiento a Macri por Ciro James, de Maldonado... ya es demasiada credulidad



Y si algún juez y fiscal se mueven… — Alejandro Fargosi (@fargosi) August 24, 2025

Finalmente, Fargosi cerró su crítica con una advertencia directa hacia el Poder Judicial en relación con la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. "Y si algún juez o fiscal se mueve rápido, menos creíble resulta. Más bien, apesta", concluyó.

El candidato se suma así al jefe de Gabinete, Guillermo Franco, y al vocero, Manuel Adorni, los primeros en salir a respaldar, con tibios descargos, al Gobierno, mientras el Presidente continúa sin expresarse.