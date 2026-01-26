Javier Milei anunció su proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "Delito de adulto, pena de adulto"

Milei no ahorró agradecimientos para el público marplatense, recordando que la sección electoral fue clave para la reconstrucción de su fuerza en la provincia de Buenos Aires tras los traspiés electorales de 2023.

Además, el libertario celebró los dictámenes logrados para la Ley de Glaciares y la Modernización Laboral, herramientas que consideró fundamentales para que "Argentina vuelva a ser grande".

El Presidente cerró su alocución con una promesa ambiciosa. "Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año", aseguró.

Con su habitual arenga de "¡Viva la libertad, carajo!", Milei se retiró de la zona de Güemes, dejando en claro que su estrategia política para este 2026 seguirá apoyándose en el contacto territorial y la agenda de seguridad como ejes innegociables de su administración.