Carga nafta en la motosierra: Javier Milei apuntará al desarrollo científico del país

Así quedó plasmado en la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Francos.

Allí, el Gobierno encomendó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de estos programas "bajo los parámetros de economicidad, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad".

La Secretaría podrá dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencia de fondos, rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes que no posean transferencia o dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizaron transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución, exigiéndose la inmediata devolución de las sumas transferidas.

También podrá rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes en los que se realizaron transferencias de fondos y que no tengan principio de ejecución y los que se encuentren vigentes y/o vencidos con transferencias realizadas y que no tengan una ejecución superior al 30%.

Además, tendrá la facultad de renegociar aquellos de los que se decida su continuidad, pudiendo modificar los montos originalmente asignados en la medida en que cuenta con partida presupuestaria disponible.

"Todas las áreas del Estado Nacional deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población", señala el texto.

"En este contexto, esta Jefatura de Gabinete considera necesario llevar a cabo una evaluación exhaustivamente de la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, teniendo en mira los lineamientos previstos en las citadas normas de emergencia", añadió.

Resolución 10/2025:

