Cargado de misoginia y homofobia: así vivió el Gordo Dan el triunfo de La Libertad Avanza

El graf anunciaba: ”Se rapan los integrantes de la mesa".

santilli gordo dan

El Gordo Dan pareció no darse por aludido, aunque de reojo pispeó el zócalo y le reclamó a Francos, a la distancia, que mostrara de vuelta el mapa electoral argentino.

"Es el mapa entero de violeta", acotó uno de los columnistas cuando reapareció el gráfico que mostraba 16 distritos pintados de violeta (luego se daría vuelta La Rioja).

"¿La provincia de Buenos Aires también?", se preguntó el Gordo Dan. No esperó confirmación: la pantalla era la respuesta. "¡La concha de la lora, Santilli!", explotó.

"¡Te rapás, Gordo!", lo apuntó uno desde el extremo. Ocurre que la cara visible de Las Fuerzas del Cielo, sobre todo en el mundo digital, había prometido que se pelaría en vivo si se daba el batacazo bonaerense.

milei gordo dan.jpg Javier Milei, junto a Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan".

"¡No! ¡No! ¡Noooooo!", gritó Dan, sobreactuando su papel, con una santilleta de juguete sobre el escritorio. Santilli ya avisó que irá a cumplir su promesa, pero puso algunos reparos: "No me pelen, que me queda feo".

“No... Me violó Santillli. Santilli me violó”, siguió Parisini.

Después, el equipo entonó una canción característica: esa que repite que les “chupa la pija la opinión de los kukas”.

Luego, el detalle de cada fuerza a nivel nacional despertó entusiasmados "cogidísimos" y "violados" en la mesa.

"El Javo volvió a violar a Lilita", insistió el Gordo Dan. "La pioló (sic) a pelo a Lilita, para que aprenda", apoyaron desde un costado. Desde el otro lado aclararon: "Cuando decimos eso, le rompió el culo".