Los gremios docentes de la CGT lanzarán un plan de lucha por la crisis educativa
El cronograma contempla jornadas de protesta en las escuelas, semaforazos, volanteadas y una movilización nacional a fines de agosto.
Los gremios docentes que integran la CGT presentaron un plan de lucha nacional que se desarrollará durante todo agosto para visibilizar la crisis que atraviesa el sistema educativo argentino y advirtieron que los salarios del sector se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede de Azopardo 802, los representantes sindicales cuestionaron el deterioro salarial, la falta de inversión y la ausencia de políticas públicas para la educación, al tiempo que anunciaron un cronograma de acciones que se llevará adelante en todo el país.
En ese contexto, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, aseguró que la educación atraviesa una "profunda crisis" y sostuvo que el salario inicial docente quedó fijado en 500.000 pesos, un monto que los ubica "en la línea de pobreza y, en muchos casos, más cerca de la indigencia que de la pobreza".
Además, reclamó la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente: "Hoy el sistema educativo argentino lo sostienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación, con una ausencia casi absoluta del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales".
También denunciaron el desfinanciamiento de la educación técnica, la falta de inversión en infraestructura escolar y la escasa actualización del equipamiento para la formación profesional; y señalaron la necesidad de que el Estado vuelva a priorizar la educación pública y garantice los recursos necesarios para su funcionamiento.
En esta línea, criticaron la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del pago por conectividad, medidas que implicaron una reducción de hasta el 20% en los ingresos de numerosos trabajadores de la educación.
Del encuentro también participaron los cosecretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a representantes de los gremios docentes y universitarios, quienes advirtieron sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.
Las medidas del plan de lucha docente
Como parte del cronograma de acciones anunciado para agosto, los gremios docentes nucleados en la CGT resolvieron:
- Realizar jornadas de protesta en establecimientos educativos de todo el país.
- Explicar en las aulas la situación que atraviesa el sistema educativo argentino y los motivos del reclamo.
- Llevar adelante semaforazos para visibilizar el conflicto en la vía pública.
- Realizar volanteadas y otras actividades de difusión.
- Impulsar una campaña en redes sociales dirigida a las familias y a la sociedad.
- Exigir la reapertura de la paritaria nacional docente para discutir salarios y condiciones de trabajo.
- Convocar a una movilización nacional hacia el Palacio Pizzurno durante la última semana de agosto, con la participación de sindicatos y docentes de todas las provincias.
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