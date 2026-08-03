Los gremios docentes de la CGT lanzarán un plan de lucha por la crisis educativa

En esta línea, criticaron la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del pago por conectividad, medidas que implicaron una reducción de hasta el 20% en los ingresos de numerosos trabajadores de la educación.

Del encuentro también participaron los cosecretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a representantes de los gremios docentes y universitarios, quienes advirtieron sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.

Las medidas del plan de lucha docente

Como parte del cronograma de acciones anunciado para agosto, los gremios docentes nucleados en la CGT resolvieron: