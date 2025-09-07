Carlos Bianco: "El resultado está previsto a partir de las nueve de la noche"
El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires votó primero en su mesa y anunció que los comicios se desarrollan con normalidad.
"Ahora están abriendo normalmente las escuelas", explicó Carlos Bianco antes de votar. El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pidió que la gente se acerque a votar este domingo: "Esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso le da mayor legitimidad a los resultados", sostuvo. El padrón puede consultarse desde este enlace.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
Axel Kicillof y un llamado a votar el domingo: "Es un momento bisagra"
El gobernador Axel Kicillof participó de una actividad organizada por el Movimiento Evita y le pidió a los vecinos que asistan a votar este domingo.
“El pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina y que no vino a enfrentar a la casta sino a ajustar a los sectores vulnerables, a los jubilados, las personas con discapacidad, los barrios populares y la industria nacional. No hay nada nuevo ni espontáneo en ese modelo", manifestó.
Seguí leyendo esta nota.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
