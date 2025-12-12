Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa: "La vamos a romper toda"

La designación de Presti fue defendida rotundamente por Milei en los últimos días. El Presidente sostuvo que “el kirchnerismo se dedicó a demonizar a las Fuerzas Armadas” y enfatizó en que la designación se basa en la idoneidad del teniente para el cargo.

“Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino a los que más saben en la materia. Y, lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”, apuntó el Presidente.

Lo hizo durante su discurso en Río Cuarto, Córdoba, al encabezar el acto formal de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea. Allí, el mandatario señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca, según sus dichos, revertir lo hecho en el pasado reciente con las Fuerzas Armadas por parte de sucesivos gobiernos peronistas.

“Nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas", expresó Milei y agregó: “En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”.

En ese marco, Milei defendió la designación Presti como nuevo ministro de Defensa: “Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General”, dijo, aclarando que “la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo".