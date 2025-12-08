Luis Petri presentó su renuncia formal como ministro de Defensa: "Misión cumplida"

La despedida de Javier Milei

image Javier Milei y Luis Petri.

Tras la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, la Oficina del Presidente emitió un mensaje de despedida dirigido tanto Luis Petri como a la ya renunciada Patricia Bullrich, quienes asumirán como diputado y senadora nacional, respectivamente, el próximo10 de diciembre.

La despedida del Presidente se centró en el agradecimiento por la labor cumplida por ambos funcionarios y su futuro rol político, entendiendo el cambio como una promoción estratégica dentro del andamiaje libertario.

El comunicado oficial señaló que Milei "agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri", quienes “a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”.

La carta de Luis Petri a Javier Milei

petri carta renuncia 1

petri carta renuncia 2