Luis Petri presentó su renuncia formal como ministro de Defensa: "Misión cumplida"
El 10 de diciembre asumirá como diputado nacional libertario y ahora presentó su renuncia formal mediante una carta, calificando su rol ministerial como “una experiencia que quedará grabada para siempre”.
Mediante una extensa nota dirigida a Javier Milei, el electo diputado nacional Luis Petri (LLA) presentó su renuncia formal al Ministerio de Defensa, luego de presentar los seis aviones usados F-16 que nuestro país adquirió a Dinamarca.
En la carta que el propio ahora exministro difundió en redes sociales, manifesta “mi orgullo por haberlo acompañado en su gabinete” y califica su paso por el Ministerio de Seguridad como “una experiencia que quedará grabada para siempre”.
Dice del arribo de primeros aviones caza daneses (de un total de 24 a un precio superior a los U$S300 millones) que se trata de “la adquisición militar más importante de los últimos 40 años” por lo cual concluye su función como ministro con “la misión cumplida” en materia de modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, luego de “décadas de desinversión, cancelación y demonización ideológica”.
Enumera también el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia de la frontera norte, control de la zona económica exclusiva y asistencia en emergencias, como las inundaciones en Bahía Blanca, Zárate y Campana, y los incendios forestales en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.
Finalmente, afirma que como diputado nacional por Mendoza seguirá respaldando en el Congreso al Gobierno y “al cambio definitivo” que impulsa Milei para seguir haciendo “grande a la Argentina nuevamente”.
La despedida de Javier Milei
Tras la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, la Oficina del Presidente emitió un mensaje de despedida dirigido tanto Luis Petri como a la ya renunciada Patricia Bullrich, quienes asumirán como diputado y senadora nacional, respectivamente, el próximo10 de diciembre.
La despedida del Presidente se centró en el agradecimiento por la labor cumplida por ambos funcionarios y su futuro rol político, entendiendo el cambio como una promoción estratégica dentro del andamiaje libertario.
El comunicado oficial señaló que Milei "agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri", quienes “a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”.
La carta de Luis Petri a Javier Milei
