Entre las voces críticas estuvo el colectivo Yo Sí Te Creo, que reclamó la exclusión del proyecto de la agenda parlamentaria, al sostener que el debate se enfoca en situaciones excepcionales en lugar de abordar los obstáculos que persisten para acceder a la Justicia en los casos de violencia y abuso.

También expresó reparos el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que difundió un documento en el que alertó que una reforma de este tipo podría desalentar la presentación de denuncias y la participación de testigos en causas sensibles.