Carolina Losada presentó un proyecto para endurecer penas por falsas denuncias pero no fue tenido en cuenta
La santafesina quería modificar el Código Penal pero su proyecto fue retirado al considerar que desalienta las denuncias de víctimas de abusos.
La senadora Carolina Losada, aliada del oficialismo anarcocapitalista, presentó un proyecto de reforma del Código Penal, para ser tratado este jueves en el Senado, tendiente a aumentar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento. Pero no fue tenido en cuenta ni siquiera para su debate.
La iniciativa quedó fuera del temario de este jueves de la cámara alta luego de que distintas organizaciones feministas y especialistas en género cuestionaran la propuesta y advirtieran sobre su posible impacto en las víctimas de violencia.
Como se indicó, el proyecto promovido por la santafesina buscaba modificar el Código Penal para establecer penas de uno a tres años de prisión para quienes realizaran denuncias falsas. Además, contemplaba sanciones más severas, de tres a seis años de prisión, cuando las acusaciones falsas estuvieran vinculadas a delitos de violencia de género, abusos contra menores o hechos que afectaran la integridad sexual.
La iniciativa había sido incorporada al orden del día de una sesión cargada de temas legislativos. Sin embargo, generó controversia casi de inmediato, ya que distintos sectores advirtieron que el tratamiento de la propuesta enviaba una señal equivocada respecto de las dificultades que enfrentan las víctimas al momento de denunciar.
Ante las resistencias políticas surgidas dentro del propio Senado y teniendo en cuenta que, según datos relevados por ONU Mujeres, este tipo de acusaciones falsas representa menos del 1% de los casos de violencia de género a nivel global, el expediente fue finalmente retirado antes de llegar al recinto.
Entre las voces críticas estuvo el colectivo Yo Sí Te Creo, que reclamó la exclusión del proyecto de la agenda parlamentaria, al sostener que el debate se enfoca en situaciones excepcionales en lugar de abordar los obstáculos que persisten para acceder a la Justicia en los casos de violencia y abuso.
También expresó reparos el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que difundió un documento en el que alertó que una reforma de este tipo podría desalentar la presentación de denuncias y la participación de testigos en causas sensibles.
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