Tras más de cinco horas de debate en el recinto, La Libertad Avanza superó con holgura la mayoría absoluta exigida de 37 respaldos al sumar a sus 21 senadores propios el acompañamiento de los 10 integrantes de la UCR, tres del PRO, los dos representantes de Provincias Unidas, dos del Movimiento por Misiones, dos de Moveré por Santa Cruz, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.