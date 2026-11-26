Reforma electoral: el Senado aprobó la suspensión de las PASO
La Cámara alta aprobó en general el proyecto con 43 votos afirmativos y 29 negativos. La norma pasa a Diputados.
Con 43 votos afirmativos y 29 negativos, el Senado aprobó este jueves 26 de noviembre y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027 junto con la incorporación del régimen de Ficha Limpia, que impide postularse a candidatos condenados por delitos dolosos en segunda instancia.
Tras más de cinco horas de debate en el recinto, La Libertad Avanza superó con holgura la mayoría absoluta exigida de 37 respaldos al sumar a sus 21 senadores propios el acompañamiento de los 10 integrantes de la UCR, tres del PRO, los dos representantes de Provincias Unidas, dos del Movimiento por Misiones, dos de Moveré por Santa Cruz, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.
Ahora, la iniciativa pasará a Diputados, donde necesitará al menos 129 votos para convertirse en ley.
Qué cambia la reforma electoral: suspensión de las PASO y Ficha Limpia
El dictamen aprobado en la Cámara alta —reducido a 25 artículos tras las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas— introduce modificaciones clave en las reglas de competencia de cara al próximo calendario nacional:
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Suspensión de las PASO en 2027: las elecciones primarias quedarán suspendidas de manera excepcional para los comicios presidenciales y legislativos de 2027 (sin derogarse definitivamente), por lo que cada partido o alianza definirá sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos hasta el 30 de agosto de ese año.
Implementación de Ficha Limpia: quedarán inhabilitadas para ser candidatas a cargos electivos nacionales —y para ocupar puestos jerárquicos en el Poder Ejecutivo, ministerios, organismos descentralizados o empresas estatales— las personas con condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.
Otros cambios electorales: el texto incorpora la opción de votar por lista completa en la Boleta Única de Papel, suspende la elección de representantes argentinos al Parlasur, elimina la obligatoriedad del debate presidencial antes de la primera vuelta (manteniéndolo solo para un eventual balotaje) y habilita la afiliación digital a los partidos políticos.
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