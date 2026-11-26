Javier Milei celebró la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central: "Se terminó la estafa..."
El Presidente que había prometido dinamitarlo, ahora se conformó con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica convertida en ley por Diputados.
La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado y tras una votación que terminó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones.
Los bloques opositores optaron por abstenerse en lugar de rechazar el texto para bloquear la posibilidad de que el oficialismo insistiera con la redacción original, que había obtenido media sanción el pasado 26 de agosto.
Impulsada personalmente por Javier Milei, la reforma de la Carta Orgánica de la entidad que conduce Santiago Bausili era una de las prioridades de la gestión anarcocapitalista, y redefine la misión del Central para limitarla estrictamente a la preservación del valor de la moneda, consagra el principio de emisión cero y busca resguardar su autonomía frente a eventuales cambios de rumbo político.
Y fue el Presidente quien, una vez concluida la votación en general y en particular en la cámara baja, celebró el resultado al considerar que con la reforma se acaba la “estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”.
“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC!”, escribió el mandatario en su perfil de X, acompañando una imagen con el resultado de la votación.
El comunicado de la Oficina del Presidente
Simultáneamente, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que destaca la votación en la cámara baja y subraya que “la nueva normativa fortalece la independencia del Banco Central”.
Al mismo tiempo “prohíbe los préstamos al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios”, al tiempo que “elimina los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de deuda pública”.
Cerrando el texto con un agradecimiento de Javier Milei a senadores y diputados nacionales que “acompañaron esta reforma estructural que pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”.
Un texto corregido en el Senado
Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados intentaron hasta último momento votar el texto original del proyecto, que establecía un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.
Se quería así blindar a la autoridad monetaria ante un eventual cambio de signo político del gobierno y de rumbo económico, incluso con la permanencia de su actual presidente, Santiago Bausili; pero las negociaciones no prosperaron.
Finalmente, se mantuvo el criterio que estableció el Senado al corregir el texto, fijando una mayoría absoluta para remover funcionarios de la entidad monetaria, atribuyéndose además la exclusividad en la decisión, quitándole a Diputados la posibilidad de tener voz y voto en la integración del directorio del Central.
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