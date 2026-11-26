El comunicado de la Oficina del Presidente

Simultáneamente, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que destaca la votación en la cámara baja y subraya que “la nueva normativa fortalece la independencia del Banco Central”.

Al mismo tiempo “prohíbe los préstamos al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios”, al tiempo que “elimina los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de deuda pública”.

Cerrando el texto con un agradecimiento de Javier Milei a senadores y diputados nacionales que “acompañaron esta reforma estructural que pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”.

Un texto corregido en el Senado

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados intentaron hasta último momento votar el texto original del proyecto, que establecía un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.

Se quería así blindar a la autoridad monetaria ante un eventual cambio de signo político del gobierno y de rumbo económico, incluso con la permanencia de su actual presidente, Santiago Bausili; pero las negociaciones no prosperaron.

Finalmente, se mantuvo el criterio que estableció el Senado al corregir el texto, fijando una mayoría absoluta para remover funcionarios de la entidad monetaria, atribuyéndose además la exclusividad en la decisión, quitándole a Diputados la posibilidad de tener voz y voto en la integración del directorio del Central.