Carolina Píparo votó y destacó que "se está ejerciendo una jornada muy democrática"

Por otro lado, la actual diputada también haló de la jornada electoral y manifestó: "se votó muy rápido, entré y salí. Me llamó la atención y le pregunté al presidente de mesa si me tenía que preocupar y me dijo que no, que todo venía a buen ritmo y con normalidad. Por suerte se está desarrollando una jornada muy democrática".

carolina piparo

Asimismo, sobre las votaciones destacó: "no hay irregularidades, todo marcha con absoluta normalidad. Hay faltantes de boletas pero no es para preocuparse porque se reponen inmediatamente. Hay mucha esperanza puesta en esta elección". Tras esto, remarcó: "Hay veda pero en las redes todo es bastante border. Yo prefiero ser muy cuidadosa y respetuosa. Hoy se define la Argentina entre dos modelos y espero que vote mucha gente y elija en qué país queremos vivir".

En cuanto al resto de su día tras ejercer su voto, Carolina Píparo contó que en las próximas horas recorrerá distintos lugares de votación en la capital bonaerense de La Plata y después del cierre de los comicios se reunirá con todo el equipo de Javier Milei en su búnker de La Libertad Avanza.