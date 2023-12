El Gobierno puso a disposición la línea 134 para beneficiarios de planes sociales obligados a ir a protestas

“Queremos reiterar que el que mañana corte la circulación dejará de percibir su plan social", afirmó sobre los planes de manifestaciones anunciados para el 20 de diciembre. "No sólo se le va a quitar el plan a quienes las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley, sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación”, enfatizó el vocero presidencial en conferencia de prensa.

Línea 134 para quien se sienta amenazado

"Queremos llevarle tranquilidad a quienes reciben un plan social, según lo anunciado por la ministra Pettovello ayer, no solo se le van a pedir los requerimientos que hasta ahora se pedían, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocios con cada uno de ustedes, sino que, además, va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario, dirigente o puntero político con el ‘si van a la marcha no se les va a quitar el pan’. No les crean, hagan la denuncia que tenemos un equipo preparado para cada uno de los casos y actuar en consecuencia", expresó Adorni.

"No se les va a quedar el plan, quédense en sus casas, y si van a marchar, que, por supuesto el manifestarse es un derecho constitucional, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich", insistió.