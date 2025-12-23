Caso ANDIS: Garbellini negó formar parte de una organización criminal y apuntó a Spagnuolo

En la presentación, remarcó que Spagnuolo fue quien tomó la decisión de realizar cambios en el equipo de trabajo. En aquel momento, le dijo que lo hacía “para reemplazar a todos los funcionarios de la gestión anterior” En un tramo del escrito, Garbellini apunta a Spagnuolo como quien asumió “la suma del poder” en el organismo.

A Garbellini lo convocan el 3 de junio de 2024 para estar al frente de Acceso a los Servicios de Salud. Administraba el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a las personas con discapacidad que no tienen otra obra social.

ANDIS

El acusado que habló y apuntó a Garbellini

El único imputado que declaró hasta ahora en la causa fue Roger Grant, uno de los funcionarios de ANDIS investigado. Dijo que su jefe, Daniel Garbellini, era quien le indicaba todo lo que debía hacer.

A Garbellini se lo acusa de trabajar, en los hechos, para el médico urólogo y otro de los imputados, Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos y aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo a las pruebas citadas por el fiscal Franco Picardi.