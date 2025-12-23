Último parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada y sin fiebre
La expresidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi sin fiebre tras su operación de apendicitis.
Se difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la expresidenta Cristina Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.
Según el comunicado oficial, la exmandataria "continúa con una evolución favorable de una apendicitis aguda con peritonitis localizada". El informe detalla que sigue recibiendo antibióticos y mantiene el drenaje peritoneal, y que hasta el momento no presenta fiebre ni complicaciones clínicas.
El parte no precisa una fecha de alta, aunque aclara que el equipo médico decidió mantener la internación hasta completar el tratamiento correspondiente y asegurar una recuperación adecuada.
Qué le pasó a Cristina Kirchner: cómo fueron sus últimos días
Cristina Kirchner había sido internada el sábado pasado tras experimentar intensos dolores abdominales. El traslado al sanatorio se produjo luego de una evaluación médica realizada en su domicilio de la calle San José 1111, donde los profesionales resolvieron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en el centro de salud de confianza de la dirigente.
Horas más tarde, la directora médica del establecimiento, Marisa Lanfranconi, confirmó mediante un comunicado que la expresidenta debió ser sometida a una cirugía de urgencia, la cual se desarrolló de manera exitosa.
Desde la tarde del mismo día, militantes y simpatizantes comenzaron una vigilia frente al sanatorio porteño para expresar su acompañamiento. La manifestación incluyó banderas y carteles con mensajes de apoyo, entre ellos la consigna "Nunca caminarás sola", en un contexto atravesado tanto por la situación de salud como por el escenario judicial que enfrenta la exmandataria.
La intervención médica se produjo en medio de un clima de fuerte tensión política y judicial. Cristina Kirchner cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de la causa conocida como "Vialidad". En los últimos días, además, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por su defensa y ratificó la obligatoriedad del uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.
