Último parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada y sin fiebre

Desde la tarde del mismo día, militantes y simpatizantes comenzaron una vigilia frente al sanatorio porteño para expresar su acompañamiento. La manifestación incluyó banderas y carteles con mensajes de apoyo, entre ellos la consigna "Nunca caminarás sola", en un contexto atravesado tanto por la situación de salud como por el escenario judicial que enfrenta la exmandataria.

La intervención médica se produjo en medio de un clima de fuerte tensión política y judicial. Cristina Kirchner cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de la causa conocida como "Vialidad". En los últimos días, además, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por su defensa y ratificó la obligatoriedad del uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.