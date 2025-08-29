Motosierra sin fin: a cuántos empleados públicos despidió Javier Milei en 20 meses

En junio pasado, cuando Federico Sturzenegger (que desde hace más de 30 años cobra sueldos del Estados, generalmente por cargos políticos) celebró y se regodeó en los despidos de empleados, anunciaba que “sigue la motosierra”.

Lo hacía el 27 de ese mes, cuando se celebra el Día del Empleado Público y poco después de que el Gobierno eliminara ese asueto que, sin embargo, fue reinstalado por la Justicia ante el reclamo de los diferentes gremios del sector.

Con el argumento de reinstalar la "cultura del trabajo", el funcionario señalaba que los empleados de la administración pública no deben gozar de privilegios que el sector privado no tiene, ignorando adrede que el sector privado sí tiene asuetos en los días de sus trabajadores, en lo que no trabajan o cobran como feriado cuando lo hacen (Comercio, Bancarios, Televisión, etc.).