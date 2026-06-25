Caso $LIBRA: las víctimas denuncian una "red de crimen organizado" y rechazan ser apartadas de la causa

Los damnificados rechazaron de plano esa interpretación. Para Romeo, el engaño consistió en presentar a $LIBRA como “un genuino proyecto privado apoyado institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups y pymes argentinas”, cuando en realidad “era una trampa de liquidez preprogramada”.

El rol de Javier Milei en la causa $LIBRA

Las querellas sostienen que el rol de Javier Milei fue determinante para que miles de personas decidieran invertir. Recuerdan que fue el propio Presidente quien difundió públicamente el contrato para adquirir el token y le otorgó una legitimidad que generó confianza entre los inversores. Según remarcan, la promesa de financiar emprendimientos y pequeñas empresas nunca se concretó.

En el expediente actúan cinco querellantes, todos ellos inversores que aseguran haber perdido gran parte de sus ahorros tras el colapso de la criptomoneda. Desde el comienzo de la investigación han impulsado fuertemente el caso.

Advierten que el intento de excluirlos del proceso busca, en los hechos, obtener un sobreseimiento anticipado de los imputados bajo la apariencia de una discusión procesal sobre la legitimación de las víctimas.

Los damnificados recuerdan también que su condición de querellantes ya fue ratificada por distintas instancias judiciales. Tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación y la Corte Suprema avalaron su participación en la causa. Lo mismo había resuelto previamente la jueza Sandra Arroyo Salgado cuando el expediente tramitaba en San Isidro.

Uno de los ahorristas afectados explicó que conocía los riesgos inherentes al mercado de criptoactivos y que tenía experiencia operando con ese tipo de instrumentos. Sin embargo, señaló que la hipótesis investigada excede ampliamente la volatilidad propia de cualquier inversión.

“La hipótesis incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores”, sostuvo otra de las querellas, la del dirigente político y social y abogado Juan Grabois, y los letrados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi.

Por su parte, Romeo, representado por el abogado Oszut, afirmó además que la defensa de Novelli intenta “confundir, de manera maliciosa, el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso preprogramada”, conocida en el mundo cripto como “rug pull”.

Según su presentación, el fraude no consistió en una simple inversión que salió mal ni en una fluctuación natural del mercado, sino en “la construcción sostenida de una calidad simulada y una apariencia de empresa a escala estatal”.

En esa línea, sostuvo que los responsables alteraron las reglas del libre mercado mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada y la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza”.

Las querellas también recordaron que ya solicitaron las indagatorias de los principales implicados, entre ellas la del propio Milei.

En ese planteo señalaron que el equipo creador de $LIBRA habría retirado 44,5 millones de dólares gracias al uso de información privilegiada y operaciones automatizadas ejecutadas apenas segundos antes de que Milei publicara el mensaje que impulsó el token.

Además, remarcaron que el mismo fiscal Eduardo Taiano describió una hipótesis según la cual el equipo creador de la criptomoneda realizó ventas masivas que permitieron retirar cerca de 100 millones de dólares, provocando pérdidas para más de 40.000 personas.

“La banda no se limitó a mentir en un folleto; la estructura del Estado Nacional para dotar de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese lavado de prestigio es el engaño idóneo, material y objetivo”, sostuvo Romeo.

Ahora serán el juez y la fiscalía quienes deberán resolver si hacen lugar al pedido de Novelli para excluir a las víctimas como querellantes en el expediente.