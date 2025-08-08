Caso $LIBRA: quieren saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Javier Milei

Se trata del CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado. Peh fue registrado en una reunión oficial con el propio Milei y Mauricio Novelli con un nombre y documentación que no era verdadera. Fue para un encuentro en el Hotel Libertador en octubre del año pasado para el Tech Forum.

Cuando se lanzó $Libra, en febrero de este año, la empresa Kip Protocol tuiteó un festejo del lanzamiento del proyecto, pero cuando explotó el escándalo por $Libra la empresa se despegó del hecho con un comunicado. En la causa penal Peh o Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.