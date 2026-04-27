Caso YPF: el Gobierno rechazó que los demandantes presenten información confidencial ante el CIADI

El trasfondo de la disputa está vinculado al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por unos 16.100 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF en 2012. Tras esa decisión, los fondos anticiparon que buscarán revertir el resultado en la Justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el CIADI.

Este organismo internacional interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros y fue un escenario frecuente de litigios para la Argentina en las últimas décadas. Sin embargo, sus fallos requieren luego validación judicial, generalmente en Estados Unidos, para poder ejecutarse.