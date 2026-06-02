Causa Cuadernos: suspendieron las declaraciones de Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic

“Se hace saber que, pese a las tareas efectuadas por la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial de la Nación, no se ha logrado una conexión a internet estable que permita la celebración de la audiencia en forma mixta -presencial y zoom-. En razón de ello, se suspende la audiencia y se reprograman los testigos convocados para el día de la fecha para el jueves", aseguraron.

Las fallas afectaron gran parte del edificio judicial y complicaron el normal funcionamiento de distintas dependencias ubicadas en los tribunales federales porteños.

Uno de los testimonios más esperados era el de Lavagna, ex ministro de Economía durante parte de la presidencia de Néstor Kirchner.

El exfuncionario ya había declarado anteriormente en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó los motivos de su salida del Gobierno y se refirió a una investigación interna que impulsó sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Durante aquella exposición sostuvo que la investigación detectó indicios de cartelización en distintos proyectos viales y explicó que esa situación derivó en la suspensión de aproximadamente veinte obras que dependían del entonces Ministerio de Planificación Federal.

Su comparecencia en la causa Cuadernos quedó ahora pendiente de una nueva convocatoria, siendo uno de los declarantes más esperados.

Otro de los testigos citados era Fariña, una figura central en varias investigaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El arrepentido de la causa conocida como “Ruta del dinero K” ya declaró tanto en el juicio por la causa Vialidad como durante la etapa de instrucción de la investigación de los Cuadernos ante el fiscal Carlos Stornelli.

En anteriores testimonios aseguró que los fondos manejados por Lázaro Báez pertenecían en realidad a Néstor Kirchner y afirmó que existían similitudes entre las maniobras de lavado investigadas en aquel expediente y los mecanismos analizados actualmente en esta causa.

Su declaración es considerada relevante para la reconstrucción de los supuestos circuitos financieros investigados por la Justicia.