Gendarmería impidió que Carlos "Perro" Santillán llegue a Tribunales

El dirigente sindical jujeño explicó que el micro fue derivado hacia la Terminal Dellepiane, en el barrio de Flores, por lo que ahora quienes viajaban hacia Buenos Aires para participar de la protesta no saben cómo van a regresar a la provincia.

perro santillan gendarmeria

“Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina", opinó Santillán.

“El problema somos nosotros que veníamos al acto”, agregó y comentó que “el chofer propuso que volviéramos a Jujuy”.

"Nos quedamos sin colectivo y no sabemos cómo vamos a volver. No tenemos un peso, no tenemos comida, no tenemos nada", comentó el gremialista municipal.

“Venimos a manifestar en un estado de derecho", reiteró Santillán y aseguró que a los manifestantes "los ampara la Constitución", pero que al impedirles continuar su camino hacia el centro porteño les "han coartado la libertad" de expresarse.

La CGT marcha a Tribunales

protesta cgt

La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, entre otras organizaciones sociales y gremiales, decidieron manifestarse en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en rechazo al DNU 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales.

Con la consigna "Abajo el DNU", la concentración fue convocada por la CGT al Palacio de Justicia con el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera, y de otras medidas cautelares -ya fueron presentadas más de una docena- que buscan frenar los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei.

Tal como sucedió la semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso para hoy la implementación del protocolo de orden público con el que busca impedir cortes de calles, rutas y avenidas.

En este marco, se establecieron controles al tránsito de vehículos en los principales acceso a la Ciudad de Buenos Aires, uno de ellos en la zona norte bonaerense, por donde arribaba el micro en el que viajaban Santillán y otros militantes jujeños.