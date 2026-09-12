Preocupación en el Gobierno: 7 de cada 10 argentinos están insatisfechos con la marcha del país

En cuanto a posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, puntualizó que "Axel Kicillof, por ahora, parecería ser quien encabeza las preferencias del electorado opositor”, aunque aclaró que el espacio opositor “está muy fragmentado entre diferentes opciones".

En cuanto a las opciones que podría presentar el oficialismo, con el Presidente ya lanzado a la reelección, el investigador dijo que “Milei, junto con Patricia Bullrich, son los dos dirigentes más preferidos por los simpatizantes del Gobierno".