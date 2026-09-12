Preocupación en el Gobierno: 7 de cada 10 argentinos están insatisfechos con la marcha del país
Un relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés muestra insatisfacción generalizada con la gestión de Javier Milei y cambios entre los problemas que más afectan a los argentinos.
Los resultados de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada por la Universidad de San Andrés (UdeSA) muestran una tendencia que preocupa sobremanera al Gobierno Nacional: siete de cada diez encuestados no se muestran satisfechas con la marcha general del país.
A poco más de un año para las elecciones presidenciales, cuando Javier Milei irá por la reelección, se trata de un dato relevante que se acopla en el mismo sentido y surgido del citado relevamiento sobre 1.004 encuestas realizadas entre el 3 y el 9 de septiembre entre mayores de 18 años: solo el 35% de las personas aprueba la gestión anarcocapitalista.
No obstante, el investigador Diego Reynoso, a cargo del informe, precisó que “desde hace cuatro meses que estamos así: se estabilizaron las evaluaciones que la gente hace con respecto al Gobierno”, señalando que es una situación “diferente al período desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, cuando perdía un punto por mes".
En ese sentido, sostuvo que el Gobierno "logró estabilizar los valores de aprobación de la gente", lo que “es una buena noticia para la administración central” porque, según indicó en declaraciones radiales, “ya lleva cuatro meses sin perder respaldo".
En otro orden, el investigador del CONICET dijo que la inflación dejó de ser el principal tema de preocupación de los argentinos, lugar que ahora ocupan el salario y el empleo. "Emerge la preocupación por los salarios, que no alcanzan, y el miedo a perder el empleo o quedarse desempleado”, explicó Reynoso.
En cuanto a posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, puntualizó que "Axel Kicillof, por ahora, parecería ser quien encabeza las preferencias del electorado opositor”, aunque aclaró que el espacio opositor “está muy fragmentado entre diferentes opciones".
En cuanto a las opciones que podría presentar el oficialismo, con el Presidente ya lanzado a la reelección, el investigador dijo que “Milei, junto con Patricia Bullrich, son los dos dirigentes más preferidos por los simpatizantes del Gobierno".
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