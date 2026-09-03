El dolor de la mamá del joven asesinado por su novia en Chaco: "Que diga por qué mató a mi hijo"

Respecto a las situaciones de violencia que habría sufrido su hijo, la mujer afirmó que tenía conocimiento de los hechos y que, incluso, le había aconsejado que terminara el vínculo. “Julián le quería. Julián le re quería a Victoria. Le re quería. De eso no hay duda”, señaló.

Informe forense

El informe forense, con examen realizado el 14 de agosto, señaló que Cantero presentaba “un buen estado general de salud” y que se encontraba “angustiada”. Los peritos consignaron heridas en espalda, brazos y rodillas y señalaron que no se apreciaban déficits neurológicos ni signos de compromiso vital al momento del control.

Los peritos hallaron equimosis de distintos colores en ambas rodillas y una excoriación de un centímetro en la derecha; estimaron una data de 10 a 14 días. También concluyeron que las heridas “no respondían al patrón clásico de heridas defensivas” y que no pusieron en riesgo la vida de la joven.

La defensa insistió en que las lesiones no descartan que la acusada haya sufrido agresiones previas: “Que no sean lesiones defensivas no quiere decir que la agresión no haya existido”, aclararon. Además, pidieron la pericia psicológica ante la posible “amnesia lacunar”; afirmaron que “Ni siquiera ella recuerda la utilización de un cuchillo”.

Rosa relató una escena violenta previa en la casa, cuando Victoria habría empujado una silla y golpeado la puerta del cuarto de Julián Álvarez; la pareja habló media hora y luego ella se fue. La madre defendió la conducta del hijo: “Julián jamás iba a tocar a una mujer, jamás, jamás”, y ahora aguardan el avance del proceso.