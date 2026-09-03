El dolor de la mamá del joven asesinado por su novia en Chaco: "Que diga por qué mató a mi hijo"
La única imputada, Victoria Cantero, se encuentra detenida con prisión preventiva. Las miradas de la familia también apuntan a Facundo Cantero, médico, hermano de la acusada y amigo de la víctima.
A un mes del crimen de Julián Álvarez Guardia, su familia exige Justicia. La única acusada de apuñalarlo es su novia Victoria Cantero, quien está detenida con prisión preventiva en Resistencia, Chaco.
“Que ella diga por qué mató a mi hijo, que ella sea sincera”, pidió Rosa Guardia, la madre Julian, a la joven que fue señalada como la autora del crimen el pasado 2 de agosto. Desde ese momento, Cantero permanece detenida bajo prisión preventiva e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
Este miércoles, a las 19, en la céntrica Plaza 25 de Mayo, de Resistencia, se realizó la primera marcha para pedir Justicia, que tendrá el lema "Ni uno más", en relación a otros ataques que hubo recientemente en Chaco de parte de mujeres a varones. En medio de ma manifestación, la madre de Julián sostuvo: “Lo único que yo quiero es que Victoria diga la verdad. Por ella, no por mí”. Aunque indicó que espera que sea condenada a perpetua, manifestó que quisiera que pudiera pedirle perdón a su hijo.
“Ella no va a descansar nunca, porque va a tener dos doble mentira, que mató a mi hijo y que mintió a la vez”, apuntó Guardia durante un diálogo con Diario Chaco. Asimismo, cuestionó la veracidad del testimonio que aportó Facundo Cantero, el hermano de la acusada y amigo de Julián.
Tras contar que se iba a tomar el tiempo de leer las declaraciones de todos los testigos incorporados a la causa, Rosa expuso: “Ya he visto que Facundo no dijo la verdad”. Por esto, cuestionó: “¿A quién defiende Facundo? ¿Cómplice de qué es Facundo?“.
Respecto a las situaciones de violencia que habría sufrido su hijo, la mujer afirmó que tenía conocimiento de los hechos y que, incluso, le había aconsejado que terminara el vínculo. “Julián le quería. Julián le re quería a Victoria. Le re quería. De eso no hay duda”, señaló.
Informe forense
El informe forense, con examen realizado el 14 de agosto, señaló que Cantero presentaba “un buen estado general de salud” y que se encontraba “angustiada”. Los peritos consignaron heridas en espalda, brazos y rodillas y señalaron que no se apreciaban déficits neurológicos ni signos de compromiso vital al momento del control.
Los peritos hallaron equimosis de distintos colores en ambas rodillas y una excoriación de un centímetro en la derecha; estimaron una data de 10 a 14 días. También concluyeron que las heridas “no respondían al patrón clásico de heridas defensivas” y que no pusieron en riesgo la vida de la joven.
La defensa insistió en que las lesiones no descartan que la acusada haya sufrido agresiones previas: “Que no sean lesiones defensivas no quiere decir que la agresión no haya existido”, aclararon. Además, pidieron la pericia psicológica ante la posible “amnesia lacunar”; afirmaron que “Ni siquiera ella recuerda la utilización de un cuchillo”.
Rosa relató una escena violenta previa en la casa, cuando Victoria habría empujado una silla y golpeado la puerta del cuarto de Julián Álvarez; la pareja habló media hora y luego ella se fue. La madre defendió la conducta del hijo: “Julián jamás iba a tocar a una mujer, jamás, jamás”, y ahora aguardan el avance del proceso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario