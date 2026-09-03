Chile: Javier Milei reinvindicó el golpe contra Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet
El mandatario argentino fue uno de los principales oradores y fue aplaudido al referirse a la dictadura pinochetista cdomo "un periodo de estabilidad y crecimiento".
Es público y notorio que Javier Milei tiene escaso apego a la democracia, aunque gracias a este sistema se convirtió en Presidente de la Nación. Su adhesión y simpatía por corrientes políticas de ultraderecha, con las que se ha aliado internacionalmente, dan cuenta de su completa falta de espíritu democrático; incluso se nota cuando insulta y pretende degradar a quienes lo critican.
Y por si hiciera falta una prueba más, este jueves reivindicó el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet que en 1973 derrocó cruentamente al presidente Salvador Allende. Claro: lo hizo en un encuentro organizado en Santiago por el partido neofascista español Vox y con José Antonio Kast como anfitrión.
De visita en el país trasandino, el mandatario argentino habló en el Foro Madrid, que en esta ocasión tuvo lugar en la capital del país vecino, y ante un auditorio tan democrático como él elogió el golpe militar contra “el comunista Allende” que abrió el paso a una sangrienta dictadura que, al tiempo que secuestraba, torturaba y asesinaba disidentes, cancelaba todas las libertades individuales y colectivas.
“Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos demuestra el valor de dar la batalla cultural”, dijo Milei en uno de los párrafos de su discurso, para pasar a fustigar lo que califica como “el socialismo del siglo XXI” y las bondades del anarcocapitalismo.
Y añadió: “Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, Chile fue la envidia en términos económicos de toda la región”. Todo gracias al golpe militar encabezado por Pinochet que quebró la democracia; pero para el argentino es un detalle menor que no debe tenerse en cuenta...
En la misma línea, se quejó de que “a pesar de haber conocido los frutos de la libertad” instaurada por Pinochet, el país trasandino “cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI”, señaló en alusión a Gabriel Boric, predecesor de Kast, que gobernó entre 2022 y el 11 de marzo de este año.
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