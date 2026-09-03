Chile: Javier Milei reinvindicó el golpe contra Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet

Es público y notorio que Javier Milei tiene escaso apego a la democracia, aunque gracias a este sistema se convirtió en Presidente de la Nación. Su adhesión y simpatía por corrientes políticas de ultraderecha, con las que se ha aliado internacionalmente, dan cuenta de su completa falta de espíritu democrático; incluso se nota cuando insulta y pretende degradar a quienes lo critican.