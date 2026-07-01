Citaron como testigos a dos funcionarios que compraron bienes para Manuel Adorni

Aluju compró dos proyectores, que en la causa aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes de su titularidad.

Al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Las dos tarjetas de Aluju con las que se compraron los proyectores son una VISA y una American Express.

Según la investigación, los proyectores son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV.

Esta semana declaró Laura Schiuma, la directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien confirmó que Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000.

La funcionaria también detectó gastos rechazados por un banco que desconoció como propios.

"Te voy a dar soporte": el audio de Manuel Adorni a su contratista

La salida de Manuel Adorni de la función pública, acorralado por los escándalos judiciales derivados de las inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales, sumó este martes un capítulo explosivo, por un audio de WhatsApp que le adjudican y que podría comprometerlo.

Al aire de su programa de televisión, el periodista Eduardo Feinmann reprodujo un audio exclusivo que compromete seriamente al exjefe de Gabinete y que apunta de forma directa al contratista Matías Tabar encargado de las millonarias reformas en su propiedad del exclusivo country Indio Cua.

"Yo todavía no lo escuché, me lo acaban de mandar, pero lo vamos a escuchar juntos", anticipó Feinmann frente a las cámaras antes de reproducir el mensaje de voz desde su propio celular. Lo que siguió al aire expuso una trama de presunto direccionamiento de testimonios que podría cambiar el rumbo de la causa judicial.

Qué dice el audio de Manuel Adorni a su contratista

En la grabación presentada, se escucha la voz atribuida a Adorni dirigiéndose en tono de extrema confianza a su constructor. "Mati querido, ¿qué haces? Escuchame. Yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Yo este fin de voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo, todo lo que yo te pueda ayudar. Es una boludez, pero bueno...", dice al comienzo.

Inmediatamente, Feinmann interrumpió la reproducción para analizar la contundencia de las palabras. "Esperá, lo paro. 'Te voy a dar un soporte como lo hice con todos'. El 4 de mayo era la declaración", contextualizó el conductor, haciendo hincapié en la llamativa coincidencia de fechas con las citas judiciales de la investigación.

El periodista recordó además que ya existieron declaraciones previas bajo la lupa. "Hubo varios testigos que se presentaron. Las dos jubiladas. El amigo, el amigo del amigo. La hija de la otra jubilada", enumeró, sugiriendo un modus operandi repetitivo para justificar los movimientos de dinero no declarados.

El equipo periodístico no tardó en descifrar el trasfondo legal de la filtración. El periodista Pablo Rossi aportó una lectura tajante sobre el significado del "soporte" ofrecido por el exfuncionario y señaló: "Se puede interpretar como 'te vamos a acomodar en la trama que estamos relatando. Te vamos a dar letra'".

Al reanudar el audio, la frase final de Adorni terminó de encender las alarmas. "Para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", dice el exvocero.

"¿Para que nos quedemos tranquilos todos? Todos. ¿Quiénes son todos? O sea, esto para un fiscal y para un juez...", remató Feinmann, dejando en claro que la filtración no solo golpea la ya dañada imagen pública de Adorni tras su renuncia, sino que configura un elemento de enorme peso que la Justicia penal podría interpretar como un intento flagrante de entorpecimiento probatorio e instigación al falso testimonio.