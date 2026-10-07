Ciudadanía por inversión: expertos cuestionan y advierten sobre los alcances del nuevo plan del Gobierno

El anuncio del Ministerio de Economía

Durante una presentación oficial en el marco de la Argentina Week en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la puesta en marcha del régimen y confirmó que las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026. Según la cartera económica, el programa se alinea con estándares internacionales de la OCDE y el GAFI para promover la llegada de capitales, permitiendo aplicar también al grupo familiar mediante montos adicionales.