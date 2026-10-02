Javier Milei y Luis Caputo ponen en venta la ciudadanía argentina: cómo funciona el esquema
Mientras celebra la deportación de imigrantes "terroristas", Javier Milei presentó un programa para que extranjeros ricos puedan comprar un pasaporte argentino.
El gobierno de Javier Milei presentó este viernes en París, Francia, el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, que comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y contempla aportes al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede de la Embajada argentina en París, a cargo del embajador Ian Sielecki, durante un evento destinado a atraer inversiones en el marco de la Argentina Week París.
Según el comunicado oficial, la iniciativa forma parte del proceso de apertura e integración internacional impulsado por el gobierno libertario y estará acompañada por estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.
El programa establece dos mecanismos para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800 mil dólares creado específicamente para el esquema.
También podrán aplicar el cónyuge y los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán realizar un aporte de 100 mil dólares al Tesoro, mientras que para los menores de 18 años el monto será de 25 mil dólares.
De acuerdo con esos valores, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina mediante aportes por un total de 500 mil dólares.
Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos serán destinados, según el comunicado, a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la intervención de organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
El procedimiento incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.
Una vez realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario