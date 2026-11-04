Con amplio consenso, el Senado avanzó con el proyecto de Ley de Discapacidad

También destacó la continuidad de los incentivos destinados a empleadores que incorporen trabajadores bajo modalidad permanente, así como la preservación de programas de empleo protegido y de cobertura sanitaria.

La propuesta mantiene varios de los puntos centrales contenidos en la legislación de emergencia que rigió en los últimos años, entre ellos la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal. El objetivo es evitar que quienes accedan a un trabajo pierdan prestaciones fundamentales, una demanda histórica de organizaciones vinculadas al sector.

La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.