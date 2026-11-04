Patricia Bullrich enfureció con el posteo de Cristina Kirchner e intentó chicanearla: "Freedom is beautiful"
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, que cada vez más se aleja de Javier Milei, le respondió a la expresidenta y su posteo sobre Trump.
El escenario político internacional volvió a disparar chispazos en la arena local. Tras conocerse los resultados de las elecciones en Estados Unidos y la derrota del espacio republicano dirigido por Donald Trump, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para expresar su festejo con un breve pero sugestivo mensaje: "Beautiful morning!!!" ("¡Hermosa mañana!"), en claro guiño al desenlace electoral estadounidense.
La reacción del arco oficialista no tardó en llegar. Patricia Bullrich citó la publicación de la exmandataria con una réplica veloz e incisiva en inglés: "Freedom is beautiful" ("La libertad es hermosa"). Con esa frase corta y directa, la funcionaria buscó chicanear a la exmandataria, quien se encuentra cursando una condena por la causa Vialidad.
El intercambio en la red social X (ex Twitter) rápidamente se volvió tendencia, acumulando cientos de miles de visualizaciones y desatando un intenso debate entre militantes y seguidores de ambos sectores políticos. De este modo, los ecos de las elecciones norteamericanas volvieron a dejar al descubierto la polarización en la política argentina.
Donald Trump reconoció la dura derrota en las "midterms" y atribuyó el resultado a la guerra con Irán
Tal como se preveía el presidente Donald Trump sufrió este martes una dura derrota en las elecciones de medio término de los Estados Unidos y deberá ahora enfrentar la segunda mitad de su mandato con el Senado y la Cámara de los Representantes controladas por los demócratas.
En diálogo con la cadena Fox News Trump reconoció la derrota, se mostró dispuesto a negociar con la oposición a pesar de haber advertido en la previa de las elecciones que se convertiría en "el señor veto" en caso de perder, y atribuyó el cachetazo al partido republicano a la ofensiva militar que lanzó contra Irán.
Aunque defendió su decisión de lanzar de manera unilateral y en tándem con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los cruentos ataques contra Irán con el fin de provocar un cambio de régimen reconoció que el impacto fue contundente a la hora de votar. "Pienso que (la derrota en las elecciones) en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", aseguró el mandatario estadounidense.
Trump reconoció además el desempeño de los demócratas que consiguieron amplias victorias incluso en algunos de los tradicionales bastiones republicanos. “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro”, señaló y buscó despegar luego su figura de la contundente derrota de su gobierno: "No debería sentirme culpable".
En ese sentido aseguró que los republicanos habrían obtenido la victoria que ayer les fue esquiva si él mismo hubiera sido candidato. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el magnate republicano afirmó que su ausencia en la boleta electoral fue determinante para el resultado. “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto”, aseguró.
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