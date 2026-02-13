Con chicanas, Eugenia Rolón reapareció tras chocar alcoholizada y defendió la baja en la edad de imputabilidad

Con todo este contexto en su contra, la provincia de Buenos Aires decidió que Rolón no podrá renovar su registro.

Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que es un peligro al volante

Eugenia Rolón es una joven comunicadora e influencer de 23 años, referente del espacio político La Libertad Avanza y pareja del también tiktoker y militante Iñaki Gutiérrez. Es oriunda de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y se define a sí misma en sus redes como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina".

Cabe señalar que ganó notoriedad por su militancia a favor de Javier Milei desde los 16 años y por sus debates en redes sociales. Durante la campaña presidencial de 2023, trabajó junto a Iñaki Gutiérrez en la gestión de contenidos para plataformas como TikTok, específicamente para las cuentas de Javier Milei y Victoria Villarruel.

En las elecciones de 2025, fue candidata a convencional constituyente en su ciudad natal, obteniendo un tercer lugar con el 21% de los votos. Al inicio de la gestión de Milei, tuvo un paso por la Casa Rosada en el equipo de comunicación, aunque luego fue desplazada de esas funciones oficiales tras un polémico posteo en redes sociales.