Con chicanas, Eugenia Rolón reapareció tras chocar alcoholizada y defendió la baja en la edad de imputabilidad
La influencer libertaria y novia de Iñaki Gutiérrez viene de estar detenida por el accidente en Mar de Ajo, y tampoco se mostraba en redes sociales hasta este viernes.
Eugenia Rolón, quien hace poco más de un mes protagonizó un escandaloso accidente en la Costa al chocar alcoholizada, reapareció en las redes sociales este viernes, con un video en el que defendió la baja en la edad de la imputabilidad y apuntó contra "el kirchnerismo".
El video de la influencer libertaria y novia de Iñaki Gutiérrez surge luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción en general al proyecto de Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En este marco, Rolón grabó un video de un minuto en el que propuso explicar los alcanzas de la norma que ahora deberá ser tratada en el Senado. "Bajó la edad de imputabilidad y el kirchnerismo te quiere hacer creer que si un niño comete una travesura va a ir preso de por vida", señaló.
La joven no tardó en recibir todo tipo de reclamos como respuesta al video. Es que venía de estar inactiva en redes sociales, luego de ser protagonista de un choque por el que estuvo demorada, debido a que manejaba con 1.89 gramos de alcohol en sangre.
La influencer libertaria, pareja de Iñaki Gutiérrez, estrelló su vehículo contra una columna de alumbrado público en horas de la madrugada en la localidad de Mar de Ajo. Tras el impacto, las autoridades constataron que manejaba con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido, además de que al momento del accidente, no llevaba consigo la licencia de conducir.
Con todo este contexto en su contra, la provincia de Buenos Aires decidió que Rolón no podrá renovar su registro.
Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que es un peligro al volante
Eugenia Rolón es una joven comunicadora e influencer de 23 años, referente del espacio político La Libertad Avanza y pareja del también tiktoker y militante Iñaki Gutiérrez. Es oriunda de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y se define a sí misma en sus redes como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina".
Cabe señalar que ganó notoriedad por su militancia a favor de Javier Milei desde los 16 años y por sus debates en redes sociales. Durante la campaña presidencial de 2023, trabajó junto a Iñaki Gutiérrez en la gestión de contenidos para plataformas como TikTok, específicamente para las cuentas de Javier Milei y Victoria Villarruel.
En las elecciones de 2025, fue candidata a convencional constituyente en su ciudad natal, obteniendo un tercer lugar con el 21% de los votos. Al inicio de la gestión de Milei, tuvo un paso por la Casa Rosada en el equipo de comunicación, aunque luego fue desplazada de esas funciones oficiales tras un polémico posteo en redes sociales.
