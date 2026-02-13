Innovación Federal suma dos nuevos diputados de la mano de Gustavo Sáenz
"Compartimos una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina", destacó el gobernador de Salta.
El bloque Innovación Federal continúa sumando legisladores en la Cámara baja. Los diputados Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa) formalizaron hoy su integración de la mano de Gustavo Sáenz, sumándose a un armado que no para de crecer y que tiene al gobernador de Salta como su principal referente estratégico.
Sáenz recibió recientemente a ambos legisladores para coordinar acciones y consolidar una sola voz que represente los intereses de las provincias ante el Gobierno Nacional.
Al respecto, el Gobernador destacó: "Compartimos una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina".
Por su parte, el diputado González reafirmó el compromiso del sector al señalar: "Estoy convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos".
Los diputados se incorporan identificados con el perfil que viene manteniendo este bloque y los gobernadores que lo conducen. La integración apunta a fortalecer la capacidad de gestión y la defensa de los recursos regionales en el Congreso, consolidando el liderazgo de Sáenz en el armado federal.
