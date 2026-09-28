El Gobierno oficializó el pago a jubilados del devaluado bono, congelado hace 30 meses en 70 mil pesos
Los jubilados de la mínima seguirán en octubre por debajo de la línea de la pobreza incluso con el devaluado bono de 70 mil pesos.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de los jubilados uno de los blancos preferidos de su feroz plan de ajuste. En ese camino mantienen congelado desde hace 30 meses el bono de apenas 70 mil pesos que todos los meses pagan a jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El gobierno libertario dispuso este lunes el pago del bono en octubre próximo, una vez más sin actualizar y completamente devaluado merced del avance de la inflación durante los últimos dos años y medio. Así quedó plasmado en el Decreto 1108/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Diego Santilli y de la ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello.
De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en octubre un más que bono de apenas 70 mil pesos. El beneficio también alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses, incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.
La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciable de la Anses.
En octubre los haberes jubilatorios subirán 1,6% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo pasará de 428.591,22 pesos a 435.748,51 pesos. Si ese se le suma el bono de 70 mil pesos, ningún jubilado cobrará por debajo de los 505.748,51 pesos.
El bono para quienes cobran por encima del haber mínimo será proporcional hasta cubrir ese piso de 505.748,51 pesos. Quienes ya cobren ese monto o más no recibirán refuerzo alguno.
En julio pasado la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Indec para un solo adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 506.381 pesos. Es decir que en octubre los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza incluso con el bono de 70 mil pesos.
Decreto 1108/2026:
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