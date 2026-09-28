El Gobierno oficializó el pago a jubilados del devaluado bono, congelado hace 30 meses en 70 mil pesos

El bono para quienes cobran por encima del haber mínimo será proporcional hasta cubrir ese piso de 505.748,51 pesos. Quienes ya cobren ese monto o más no recibirán refuerzo alguno.

En julio pasado la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Indec para un solo adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 506.381 pesos. Es decir que en octubre los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza incluso con el bono de 70 mil pesos.

Decreto 1108/2026: