Con Javier Milei presente, Diego Santilli encabezó su primera reunión como jefe de Gabinete

Del encuentro de este miércoles participaron, además del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También asistieron el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y la senadora Patricia Bullrich.