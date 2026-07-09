Con Javier Milei presente, Diego Santilli encabezó su primera reunión como jefe de Gabinete
El encuentro se realizó tras el Tedeum por el Día de la Independencia y tuvo como eje el anteproyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Tras participar del Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei encabezó junto a Diego Santilli una reunión ampliada de Gabinete en la Casa Rosada para analizar el anteproyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa busca reforzar la independencia del Banco Central, prohibir el financiamiento monetario del Tesoro y restablecer como objetivo prioritario de la entidad la preservación del valor de la moneda. Además, el Gobierno analiza incorporar sanciones penales para quienes vulneren esas restricciones.
Según trascendió, el proyecto también pretende revertir aspectos de la reforma de la Carta Orgánica aprobada en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que amplió las funciones del BCRA al incluir entre sus objetivos la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La cumbre de este miércoles tuvo, además, un fuerte componente político, ya que fue la primera reunión de Gabinete encabezada por Diego Santilli como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni, que es investigado por enriquecimiento ilícito.
La reunión se realizó dos días después del encuentro que Milei mantuvo en la Quinta de Olivos con el equipo económico para avanzar en la redacción del proyecto y en un paquete de reformas que también contempla cambios en el mercado de capitales, el sistema de seguros y un mecanismo inspirado en el "shutdown" estadounidense para limitar el gasto público cuando se agoten las partidas presupuestarias.
Del encuentro de este miércoles participaron, además del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
También asistieron el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y la senadora Patricia Bullrich.
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