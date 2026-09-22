Con Javier Milei y Victoria Villarruel afuera del país, Bartolomé Abdala asumirá al frente del Poder Ejecutivo

Victoria Villarruel

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel partió rumbo a Madrid para encabezar una delegación de senadores en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano. En este sentido, la comitiva parlamentaria -integrada por legisladores de diversos bloques políticos- participará de las sesiones institucionales inauguradas por el rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados de España.

Asimismo, el encuentro servirá de antesala para la confección de los ejes temáticos que se debatirán en la próxima Cumbre Iberoamericana.