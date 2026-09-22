Con Javier Milei y Victoria Villarruel afuera del país, Bartolomé Abdala asumirá al frente del Poder Ejecutivo
Javier Milei partirá hoy hacia París para participar de la Argentina Week y la Vicepresidenta participa del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid.
Por la superposición de compromisos y viajes oficiales al exterior del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, se activó activó el mecanismo institucional de sucesión temporal yel presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, asumirá este martes al frente de la presidencia de la Nación.
El traspaso temporal del Mando Ejecutivo se extenderá por poco más de tres días, manteniéndose hasta el próximo sábado 3 de octubre con el retorno del jefe de Estado al país. En este sentido, la medida se fundamenta en la Ley 20.972 de Acefalía, la cual estipula que ante la salida del territorio nacional del Presidente y la Vicepresidenta de forma concomitante, el ejercicio del Poder Ejecutivo recae en el titular provisional de la Cámara Alta.
De esta manera, Abdala asumirá la jefatura a partir de las 22 de este martes, momento en que Milei abordará su vuelo hacia París para encabezar la segunda edición de la Argentina Week.
El mandatario libertario llevará en su comitiva a 13 gobernadores de provincias alineadas con su Gobierno. La lista de mandatarios provinciales incluye a Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).
En el caso de los gobernadores invitados a esta gira figuran aquellos que representan a los provincias claves en el Congreso para que el oficialismo logre la aprobación de proyectos como la Ley de Presupuesto 2027 o la de reforma electoral.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel partió rumbo a Madrid para encabezar una delegación de senadores en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano. En este sentido, la comitiva parlamentaria -integrada por legisladores de diversos bloques políticos- participará de las sesiones institucionales inauguradas por el rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados de España.
Asimismo, el encuentro servirá de antesala para la confección de los ejes temáticos que se debatirán en la próxima Cumbre Iberoamericana.
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