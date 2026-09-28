Javier Milei encabeza la Argentina Week en París y se reunirá con Emmanuel Macron

Milei partirá este martes por la noche rumbo a París y la agenda oficial comenzará con una cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia, de la que participarán funcionarios, gobernadores y empresarios.

La agenda de Javier Milei en París

La jornada del viernes estará enfocada en sectores estratégicos y contará con encuentros dedicados a tecnología e inteligencia artificial, con eje en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y desarrollo nuclear organizados junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

En este contexto, se llevará a cabo una reunión de alto nivel con especialistas del sector energético, quienes expondrán sobre las tendencias y perspectivas de los mercados globales.

Participarán el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la secretaria de Energía, María Tettamanti, y los gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco).

Durante el encuentro se analizarán oportunidades de inversión vinculadas al nuevo marco regulatorio para los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas, así como los proyectos en marcha destinados a ampliar la producción y generar empleo.

Asistirán empresarios del sector energético y minero, entre ellos Alejandro y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Jerome Precresse (Río Tinto) y Olivier Hahn (Total).

Entre las 11 y las 14 se realizará en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) una mesa redonda sobre las oportunidades comerciales derivadas del acuerdo Mercosur-Unión Europea, con foco en la seguridad jurídica, el comercio bilateral y la atracción de inversiones.

Asimismo, se abordarán temas vinculados con la agroindustria, la seguridad alimentaria, la infraestructura, las cadenas globales de valor, el arbitraje internacional y las condiciones necesarias para promover inversiones de largo plazo.

En paralelo, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será sede del Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada de promoción comercial que reunirá a 15 empresas pesqueras argentinas con representantes de la industria alimentaria francesa.

La actividad incluirá 165 rondas de negocios destinadas a fortalecer la presencia de productos del Atlántico Sur en el mercado europeo, como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

La agenda concluirá con una ceremonia en la que el Paris Economic Forum distinguirá a Javier Milei.