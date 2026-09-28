Quiénes son los 13 gobernadores que viajarán con Javier Milei a la Argentina Week en París

También el canciller Pablo Quirno y los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Salud, Mario Lugones, formarán parte de la comitiva.

Javier Milei llegó a Francia para reunirse con Emmanuel Macron.

El viaje se produce apenas unos días después de que Javier Milei y compañía viajaran a Nueva York para la 81a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el mandatario volvió sobre la cuestión del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y redobló su respaldo a los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, durante el mismo evento el presidente de Francia pronunció un discurso incendiario sobre la postura generalizada de los estados miembros de la ONU ante la situación humanitaria en la Franja de Gaza.