Quiénes son los 13 gobernadores que viajarán con Javier Milei a la Argentina Week en París
El mandatario tiene pautada una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero también habrá una agenda para los gobernadores alineados.
A menos de una semana después de deshacer las valijas de Nueva York, el presidente Javier Milei se prepara para viajar a Francia en lo que será una nueva Argentina Week para presentar al país como una tierra para inversionistas y desarrolladores de diversos rubros.
El mandatario llevará en su comitiva a 13 gobernadores de provincias alineadas con su Gobierno.
Quiénes son los 13 gobernadores que viajarán con Javier Milei a la Argentina Week en París
La lista de mandatarios provinciales incluye a Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).
En el caso de los gobernadores invitados a esta gira figuran aquellos que representan a los provincias claves en el Congreso para que el oficialismo logre la aprobación de proyectos como la Ley de Presupuesto 2027 o la de reforma electoral.
También al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y a los ministros del Gobierno de Javier Milei cuya presencia fue considerada pertinente en el viaje que se extenderá del 30 de septiembre al 2 de octubre en París: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; y el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo.
También el canciller Pablo Quirno y los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Salud, Mario Lugones, formarán parte de la comitiva.
El viaje se produce apenas unos días después de que Javier Milei y compañía viajaran a Nueva York para la 81a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el mandatario volvió sobre la cuestión del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y redobló su respaldo a los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, durante el mismo evento el presidente de Francia pronunció un discurso incendiario sobre la postura generalizada de los estados miembros de la ONU ante la situación humanitaria en la Franja de Gaza.
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