Con qué documentos se puede votar este domingo en las elecciones legislativas
Se vota este domingo en todo el país para renovar el Congreso. Los detalles para poder sufragar.
En el marco del calendario electoral de este año, el este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, y como siempre, muchos se pregunta por las consecuencias en caso de no ir a votar.
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Quiénes están obligados a votar este domingo
Aquellas personas con ciudadanía argentina, de entre 18 y 70 años, que tengan residencia en la Argentina tendrán que presentarse DNI en mano en los centros de votación.
Si una persona no puede ir a votar pero tiene justificación entonces cuenta con 60 días de plazo desde el día de la elección, que es el 26 de octubre, para acreditar ante la Junta Electoral cuál fue el motivo de la ausencia.
Así, para el próximo 25 de enero 2026 tendrán que estar presentados todos los certificados que acrediten los únicos tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación; tener un problema de salud; haber sufrido un impedimento de "fuerza mayor".
Quienes no justifiquen ni paguen la multa serán incorporados al Registro de Infractores, que implica la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "a menos que se abone una multa monetaria que tendrá valor de $ 100", como consta en el sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral.
Cuáles son los documentos habilitantes para votar
- DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”
- DNI libreta celeste o libreta verde
- Libreta cívica
- Libreta de enrolamiento
Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.
