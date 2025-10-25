Con qué documentos se puede votar este domingo en las elecciones legislativas

Si una persona no puede ir a votar pero tiene justificación entonces cuenta con 60 días de plazo desde el día de la elección, que es el 26 de octubre, para acreditar ante la Junta Electoral cuál fue el motivo de la ausencia.

Así, para el próximo 25 de enero 2026 tendrán que estar presentados todos los certificados que acrediten los únicos tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación; tener un problema de salud; haber sufrido un impedimento de "fuerza mayor".

Quienes no justifiquen ni paguen la multa serán incorporados al Registro de Infractores, que implica la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "a menos que se abone una multa monetaria que tendrá valor de $ 100", como consta en el sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.