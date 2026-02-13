Contundente sentencia de un paciente oncológico para la Reforma Laboral: "Ley de exterminio"

Sturzenegger habló sobre los cambios laborales: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”

A horas de la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó más en detalle algunos de los principales efectos que tendrá la Ley, como vacaciones, indemnizaciones y el banco de horas. También habló de qué pasará cuando el trabajador se enferme o lesione, cuánto menos cobrará y por cuánto tiempo.

En primer lugar, destacó que se trata de la primera reforma laboral aprobada desde la vuelta de la democracia, en un contexto en que la mitad de los trabajadores en la Argentina son informales y que hace una década no se crean puestos registrados.

Por puntos, Sturzenegger, en diálogo con Radio Mitre, se refirió a la “industria del juicio”, al subrayar que ésta no se vincula tanto con el monto base de las indemnizaciones —que equivale a un mes de salario por cada año trabajado— sino con la forma en que determinados fallos judiciales ampliaban significativamente ese valor.

Recordó que hace algunos meses, por ejemplo, se dio un caso muy comentado —el caso Piegari— en el que el trabajador alegaba ciertos perjuicios y el cálculo final terminaba incrementándose de manera considerable.

Uno de los puntos en discusión era la actualización de montos en juicios iniciados por hechos ocurridos cinco o seis años atrás. En esos casos, dijo Sturzenegger, algunos jueces aplicaban criterios que suponían una valorización del dinero “como si se hubiese invertido la plata” a tasas muy elevadas.

“Básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Entonces en la reforma se especifica, por ejemplo, que las sentencias se van a actualizar de determinada manera, y no vas a tener una sorpresa por ese lado”, remarcó.

Asimismo, se plantea que la retribución de los peritos quede asociada a su trabajo profesional y no a la magnitud económica del fallo.

“El trabajador no va a perder su indemnización. Tenemos uno de los regímenes en ese sentido más favorables del mundo, pero eso no era un problema sino la incertidumbre asociada a los juicios laborales”, resaltó.

En otro orden, el funcionario afirmó que la norma también “apunta a generar distintas maneras de ajustar la modalidad laboral a las formas actuales de trabajo, donde muchas veces las relaciones ya no responden al esquema rígido de 8 a 5 todos los días, como ocurría antes. Hoy la gente busca más diversidad, libertad y flexibilidad”.

“En ese sentido, un caso paradigmático —que surgió como aporte de Cristian Ritondo al proyecto— es el de los trabajadores de plataformas. Allí existía un problema importante: las propias empresas querían ofrecer seguros y otros beneficios, pero temían quedar encuadradas en una relación laboral típica. Con este cambio, esa situación se busca clarificar", precisó.