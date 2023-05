Podrían sumar el fallo de la Corte Suprema a los causales del juicio político

El diputado respondió así a un planteo del presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien en el cierre de la reunión de la comisión de Juicio Político sostuvo: "Esperemos que ahora el oficialismo no tome esta decisión de la Corte para presentar un nuevo pedido de juicio político, porque si no esto no se termina más".