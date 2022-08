Ritondo sobre la acusación de Arroyo Salgado: "miente"

"No se cuál es la acusación que alguien que es abogado y trabajó en el Ministerio de Seguridad, que dejó de trabajar en diciembre de 2019, que ejerza su profesión. Es algo que yo no puedo opinar, es el caso del doctor Marcelo D’Angelo y ni sobre lo que me corresponde opinar. Sí puedo exigir a un funcionario mío que cumpla con sus funciones y quienes trabajaron bajo mi mando lo hicieron, y quienes se apartaron de la ley los eché”, dijo Ritondo al ser consultado por la denuncia de Arroyo Salgado.