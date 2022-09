Ritondo pidió que el prófugo Pepín se presente a la Justicia

Embed

En ese sentido, se pronunció abiertamente por María Eugenia Vidal como candidata presidencial en 2023 al defenestrar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene a Santilli como precandidato en la provincia. "Larreta nunca podría ser el jefe político de Vidal", afirmó.

“De los jugadores que están en la cancha (hacia la elección presidencial del año próximo), yo acompaño a María Eugenia Vidal", dijo, y pidió que Mauricio Macri también lo bendiga como candidato a gobernador. "Ojalá sea el candidato de Macri. Tener el apoyo del máximo referente del PRO es una alegría", señaló.

Pepín Rodríguez prófugo

Sobre la situación de quien fuera funcionario de Macri y legislador del Parlasur Pepín Rodríguez Simón, quien se encuentra prófugo de la Justicia argentina en Uruguay, afirmó que "todos deben presentarse ante la Justicia" cuando son requeridos.

“El prófugo que no se presenta a la Justicia, o se resiste, no tiene color partidario. Todos tienen que presentarse y mucho más cuando cumplís función pública”, dijo sobre el ex funcionario de Cambiemos, quien es investigado además por maniobras de extorsión y hostigamiento a los principales accionistas del Grupo Indalo.