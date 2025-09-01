Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia a 3 años del intento de magnicidio
Los militantes marcharon desde la sede del PJ Nacional a San José 1111 para exigir avances en la investigación judicial para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del atentado y rechazar la condena.
Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento de la calle San José, donde cumple prisión domiciliaria, para saludar a la militancia que se concentró allí al cumplirse tres años del intento de magnicidio.
Decenas de personas marcharon desde la sede del Partido Justicialista Nacional hasta el domicilio de la dos veces presidenta y actual titular del PJ para exigir avances en la investigación judicial para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del atentado y rechazar la condena en el marco de la causa Vialidad.
Desde el balcón, Cristina Kirchner se mostró sonriente, agradeció los cánticos de apoyo y saludó a los militantes que asistieron con banderas argentinas y bombos.
El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a pocos centímetros de su rostro, sigue sin esclarecerse. Si bien tanto él como su pareja, Brenda Uliarte, fueron procesados como responsables materiales del ataque, la investigación sobre los autores intelectuales, posibles financistas y eventuales instigadores permanece estancada.
A tres años del hecho, persiste una fuerte crítica hacia la Justicia por su deficiente accionar. Diversas pericias clave, incluidas las vinculadas a los teléfonos de los acusados, fueron realizadas de manera irregular o se perdieron, lo que impidió reconstruir con precisión las conexiones políticas, económicas y sociales detrás del atentado que apuntaban a la familia Caputo.
Difundieron una foto inédita de Cristina Kirchner y el Indio Solari
En la antesala a que se cumplan tres años del intento de asesinato a Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner compartió una foto inédita hasta el momento de la expresidenta y el Indio Solari.
En la imagen aparece la expresidenta junto al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y su esposa Viru.
"Me voy a comer tu dolor", arranca el posteo del diputado nacional, en relación a uno de los icónicos temas del emblemático músico. En la extensa publicación reflexionó sobre el atentado que sufrió su madre e hizo un llamado a votar en las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
En este marco, el legislador compartió "un momento de un buen encuentro", y sostuvo: "A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos".
"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", expresó Máximo.
Recordó Kirchner que "Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido"
Junto al repaso de la noche en que intentaron asesinar a la expresidenta, Máximo analizó que "falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola", y agregó: "Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día".
En este marco, el hijo de Cristina llamó a "votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", recordando que iba a ser candidata, y sentenció: "Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción".
