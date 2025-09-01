Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia a 3 años del intento de magnicidio

A tres años del hecho, persiste una fuerte crítica hacia la Justicia por su deficiente accionar. Diversas pericias clave, incluidas las vinculadas a los teléfonos de los acusados, fueron realizadas de manera irregular o se perdieron, lo que impidió reconstruir con precisión las conexiones políticas, económicas y sociales detrás del atentado que apuntaban a la familia Caputo.

Difundieron una foto inédita de Cristina Kirchner y el Indio Solari

En la antesala a que se cumplan tres años del intento de asesinato a Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner compartió una foto inédita hasta el momento de la expresidenta y el Indio Solari.

En la imagen aparece la expresidenta junto al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y su esposa Viru.

"Me voy a comer tu dolor", arranca el posteo del diputado nacional, en relación a uno de los icónicos temas del emblemático músico. En la extensa publicación reflexionó sobre el atentado que sufrió su madre e hizo un llamado a votar en las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

"Me voy a comer tu dolor", arranca el posteo del diputado nacional, en relación a uno de los icónicos temas del emblemático músico. En la extensa publicación reflexionó sobre el atentado que sufrió su madre e hizo un llamado a votar en las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido. El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes. Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción.

En este marco, el legislador compartió "un momento de un buen encuentro", y sostuvo: "A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos".

"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", expresó Máximo.

Recordó Kirchner que "Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido"

Junto al repaso de la noche en que intentaron asesinar a la expresidenta, Máximo analizó que "falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola", y agregó: "Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día".

En este marco, el hijo de Cristina llamó a "votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", recordando que iba a ser candidata, y sentenció: "Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción".