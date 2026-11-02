Cristina Kirchner dejó las puertas abiertas a la posibilidad de volver a ser candidata: "¿por qué no?"
La ex presidenta Cristina Kirchner reconoció que fueron los errores del peronismo los que abrieron las puertas al advenimiento de un ousider como Javier Milei.
La ex presidenta Cristina Kirchner concedió una entrevista al medio estadounidende The Washington Post y no descartó volver a ser candidata en algún momento a pesar del impedimento legal que pesa sobre ella a partir de la condena en la causa Vialidad que está cumpliendo bajo la modalidad de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia.
Consultada sobre su situación judicial y política Cristina hizo referencia a la presentación que hicieron sus abogados ante el Comité de Derechos Humano de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que denunció la violación de sus garantías procesales y derechos fundamentales. Y advirtió que de obtener un dictamen favorable en esa instancia no descarta ser candidata. "Cuando recupere mis derechos políticos ¿por qué no?" se preguntó la dos veces mandataria acerca de la posibilidad de ser candidata nuevamente.
Y completó: "Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos".
Es verdad sin embargo que los tiempos no juegan a su favor y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya advirtió que el tratamiento de su caso podría demorar años por lo que se da prácticamente por descartada la posibilidad de que pueda presentarse en las elecciones del próximo año.
Sobre la actualidad de la Argentina, Cristina advirtió que "muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente".
Y reconoció que fueron los errores del peronismo los que abrieron las puertas al advenimiento de un outsider de la política como Javier Milei. En ese sentido reconoció que la derrota del peronismo en 2023 fue producto de la crisis económica y del deterioro de los ingresos que se experimentó en la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández. Aseguró además que en esos años se deterioró la cultura laboral y la valoración social del trabajo.
Según explicó, una importante parte de los trabajadores cuestionaba la diferencia entre sus ingresos y los beneficios que recibían personas alcanzadas por programas estatales. Por eso, aseguró, los sectores progresistas que quieran disputar el poder el próximo año deberán presentar propuestas concretas para recuperar los ingresos y mejorar las condiciones de vida.
"Se produjo un colapso en la cultural laboral. La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban 8 horas al día, soportaban a sus jefes y ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”, aseguró
También advirtió sobre las dificultades que genera la polarización para construir acuerdos duraderos. Su eventual regreso electoral, indicó el reportaje, coincidiría con el desafío del peronismo de reconstruir una propuesta competitiva para disputar el Gobierno.
Y sentenció: "Lo que se necesita son propuestas que la gente crea que pueden implementarse realmente, sobre todo para abordar las preocupaciones económicas cotidianas y la deuda".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario