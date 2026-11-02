Cristina Kirchner dejó las puertas abiertas a la posibilidad de volver a ser candidata: "¿por qué no?"

Y reconoció que fueron los errores del peronismo los que abrieron las puertas al advenimiento de un outsider de la política como Javier Milei. En ese sentido reconoció que la derrota del peronismo en 2023 fue producto de la crisis económica y del deterioro de los ingresos que se experimentó en la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández. Aseguró además que en esos años se deterioró la cultura laboral y la valoración social del trabajo.

Según explicó, una importante parte de los trabajadores cuestionaba la diferencia entre sus ingresos y los beneficios que recibían personas alcanzadas por programas estatales. Por eso, aseguró, los sectores progresistas que quieran disputar el poder el próximo año deberán presentar propuestas concretas para recuperar los ingresos y mejorar las condiciones de vida.

"Se produjo un colapso en la cultural laboral. La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban 8 horas al día, soportaban a sus jefes y ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”, aseguró

También advirtió sobre las dificultades que genera la polarización para construir acuerdos duraderos. Su eventual regreso electoral, indicó el reportaje, coincidiría con el desafío del peronismo de reconstruir una propuesta competitiva para disputar el Gobierno.

Y sentenció: "Lo que se necesita son propuestas que la gente crea que pueden implementarse realmente, sobre todo para abordar las preocupaciones económicas cotidianas y la deuda".