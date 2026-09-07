Murió Norberto Galasso, referente indiscutido del pensamiento nacional, la historia y la cultura

A lo largo de seis décadas de trabajo constante, publicó más de cincuenta ensayos, antologías y obras de investigación que redefinieron el campo historiográfico. En 1973 se integró como síndico a la Editorial Universitaria de Buenos Aires junto a Arturo Jauretche, con quien compartió una estrecha labor formativa. Durante la última dictadura cívico-militar sufrió la censura sistemática de varias de sus obras, lo que no impidió que continuara produciendo de manera incansable.