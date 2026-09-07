Murió Norberto Galasso, referente indiscutido del pensamiento nacional, la historia y la cultura
El historiador y ensayista Norberto Galasso murió a los 90 años tras una extensa vida dedicada a la difusión del pensamiento nacional.
El reconocido historiador, ensayista y escritor argentino Norberto Galasso murió este lunes a los 90 años en Buenos Aires. Su partida deja un profundo vacío en el ámbito cultural y académico, tras forjar una prolífica trayectoria que transformó la manera de interpretar los procesos sociales y políticos fundamentales del país.
La trayectoria de un referente de la historia y la cultura
Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 28 de julio de 1936, Galasso comenzó su formación universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador público en 1961. Sin embargo, su verdadera vocación estuvo siempre ligada a la investigación del pasado argentino y al análisis crítico de sus principales protagonistas.
A lo largo de seis décadas de trabajo constante, publicó más de cincuenta ensayos, antologías y obras de investigación que redefinieron el campo historiográfico. En 1973 se integró como síndico a la Editorial Universitaria de Buenos Aires junto a Arturo Jauretche, con quien compartió una estrecha labor formativa. Durante la última dictadura cívico-militar sufrió la censura sistemática de varias de sus obras, lo que no impidió que continuara produciendo de manera incansable.
En reconocimiento a su invaluable labor intelectual, en 2014 fue declarado Embajador de la cultura popular argentina por la Presidencia de la Nación.
El legado inalterable del pensamiento nacional
Como investigador incansable, Galasso asumió la tarea de confrontar las corrientes liberales tradicionales y revisar la historia reciente para reivindicar a los grandes dirigentes populares que habían sido relegados por los relatos oficiales.
Siguiendo la huella de figuras como José María Rosa, Fermín Chávez y Manuel Gálvez, mantuvo presentes las trayectorias de Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Felipe Varela, John William Cooke, Juan Domingo Perón, Enrique Santos Discépolo y la figura del general José de San Martín, consolidando una obra monumental que seguirá siendo material de consulta obligada para las futuras generaciones.
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