Quién es Hela, la perra que Javier Milei recibirá en Casa Rosada
Integró el cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal y trabajó en el río Paraná. Tras pasar a retiro, será homenajeada por el presidente.
Hela es una perra que durante años integró el cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) y prestó servicios en la Dirección General de Operaciones Antidrogas del río Paraná. Tras pasar recientemente a retiro, será recibida por Javier Milei en la Casa Rosada.
El encuentro está previsto para las 15 en el Salón Blanco, donde el presidente y la secretaria general de la Presidencia reconocerán la trayectoria de la agente canina dentro de la fuerza.
La visita de Hela aparece como una de las particularidades de la agenda presidencial de este lunes, que también incluye una reunión de Gabinete y encuentros con empresarios y representantes de compañías tecnológicas.
Quién es Hela, la perra detectora de drogas
La perra formó parte del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina y desarrolló tareas en la Dirección General de Operaciones Antidrogas del río Paraná.
Luego de finalizar su carrera dentro de la fuerza y pasar a retiro, será reconocida por su trabajo en una ceremonia que tendrá como escenario uno de los salones más emblemáticos de la Casa Rosada.
Agenda de actividades semanal de Javier Milei y su Gobierno
Lunes 7 de septiembre
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10:00 hs: Reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada.
12:00 hs: Encuentro con autoridades de la firma tecnológica multinacional DayOne Data.
14:00 hs: Reunión con directivos de la compañía estadounidense Tesla.
15:00 hs: Homenaje junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Hela, el can detector de narcóticos de la PFA que se retira tras prestar servicios en la Hidrovía Paraná.
15:30 hs: Participación de Diego Santilli en la reunión de directorio de YPF.
Martes 8 de septiembre
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11:00 hs: El Presidente recibe en audiencia al vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Antonio Tajani.
11:00 hs: Conferencia de prensa habitual del vocero presidencial, Adrián Ravier.
13:00 hs: Reunión de la Mesa Política del oficialismo.
Miércoles 9 de septiembre
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11:00 hs: Acto inaugural encabezado por Javier Milei en el nuevo Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Jueves 10 de septiembre
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Tarde: El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará el discurso de clausura en el AmCham AgriBusiness Forum 2026.
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