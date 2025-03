Cristina Kirchner destrozó a Javier Milei por no saber cómo se llama San Martín: "Espanto"

Cristina Kirchner estuvo en el Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Desde allí, arrancó su discurso con la siguiente justificación: "Creo que el hecho de tener un Presidente que no sabe cómo se llama San Martín. Ayer lo llamó Juan José de San Martín ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Casi muero de espanto, y con los granaderos, yo no sé cómo no se cayó un granadero cuando escuchó eso...", en referencia al fallido de Javier Milei quien en la conmemoración de la fundación del Regimiento de Granaderos a caballo le agregó un "Juan" al nombre del prócer que es simplemente "José".