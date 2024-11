Cristina Kirchner sobre el encuentro de Javier Milei con Donald Trump: "Cada uno pagó entre 25 y 40 mil dólares"

En el marco de su discurso, la exmandataria sostuvo que "la cena a la que fue Milei cada uno pagó entre 25 y 40 mil dólares", en relación a la cumbre conservadora en la que el libertario mantuvo en breve encuentro informal con el republicano y se tomó una foto.

cristina kirchner milei trump

"Vieron que siempre va a lugares donde hay multimillonarios, no es casualidad", expresó Cristina, y añadió: "Ni de casualidad a un comedor o a una Pyme".

En otro tramo, la líder del PJ pidió no comprar a Milei con Trump. "Haber si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este...", expresó.

"Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones. Aparece ahí como un koala, payasesco, humillante. Trump hace lo que tiene que hacer, no como este Gobierno que no defiende a los argentinos", disparó Cristina contra el presidente libertario.

A lo largo de su discurso, la expresidenta tuvo varias referencias y críticas al Gobierno libertario.

"El modelo agroexportador que nos quieren vender es una Argentina para pocos", sentenció Cristina al repasar las políticas del Gobierno de Javier Milei. Aseguró que es un modelo que "ya fracasó".

Contra la idea antiestado del Gobierno de Milei, la exmandataria expresó: "Tenemos que poder construir un Estado necesario. Para implementar un desarrollo económico. El Estado es necesario para que quienes se cayeron pueden ser asistidos para reincoporarlos al circuito. Tenemos que discutir y estar dispuestos a rectificar errores, pero jamás a negar la historia de nuestro país".