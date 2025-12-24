Cristina Kirchner pasaría la Nochebuena internada en el Sanatorio Otamendi

Horas más tarde, la directora médica del establecimiento, Marisa Lanfranconi, confirmó mediante un comunicado que la líder del Partido Justicialista tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia, la cual se desarrolló de manera exitosa.

La continuidad y modalidad del tratamiento que actualmente recibe la exmandataria resultan claves para su recuperación total y condicionan la evaluación clínica diaria de su estado.

La decisión de prolongar la hospitalización responde a la necesidad de mantener la supervisión médica constante, lo cual imposibilita el regreso a su domicilio.

Por este motivo, se estima que permanecerá internada durante la Nochebuena con el fin de reducir al máximo los riesgos relacionados con la peritonitis y asegurar la estabilidad de la paciente.

De todas formas, el último parte médico difundido en martes resultó alentador. La evolución, dentro de los parámetros esperables, y la ausencia de fiebre luego de una operación de esas características se deducen en indicadores positivos para el tratamiento endovenoso que actualmente recibe.