Cristina Kirchner pasaría la Nochebuena internada en el Sanatorio Otamendi
Se encuentra en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por una peritonitis. Cómo evoluciona su estado de salud.
La exviceprediente Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires tras ser operada de urgencia por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Se espera que pase la Nochebuena en el centro de salud.
Según el último parte médico, la exmandataria "continúa con una evolución favorable de una apendicitis aguda con peritonitis localizada". El informe detalla que sigue recibiendo el tratamiento con antibióticos, mantiene el drenaje peritoneal y que, hasta el momento, no presenta fiebre ni complicaciones clínicas.
En cuanto a su evolución, se encuentra “dentro de parámetros esperables para el cuadro”.
El parte no precisa una fecha de alta, aunque aclara que el equipo médico decidió mantener la internación hasta completar el tratamiento correspondiente y asegurar una recuperación adecuada. Esto podría llevar entre cinco y siete días.
Cristina Kirchner fue internada el sábado tras experimentar intensos dolores abdominales durante el viernes. El traslado al sanatorio se produjo luego de una evaluación médica realizada en su domicilio de la calle San José 1111, donde los profesionales resolvieron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en el centro de salud de confianza de la dirigente.
Horas más tarde, la directora médica del establecimiento, Marisa Lanfranconi, confirmó mediante un comunicado que la líder del Partido Justicialista tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia, la cual se desarrolló de manera exitosa.
La continuidad y modalidad del tratamiento que actualmente recibe la exmandataria resultan claves para su recuperación total y condicionan la evaluación clínica diaria de su estado.
La decisión de prolongar la hospitalización responde a la necesidad de mantener la supervisión médica constante, lo cual imposibilita el regreso a su domicilio.
Por este motivo, se estima que permanecerá internada durante la Nochebuena con el fin de reducir al máximo los riesgos relacionados con la peritonitis y asegurar la estabilidad de la paciente.
De todas formas, el último parte médico difundido en martes resultó alentador. La evolución, dentro de los parámetros esperables, y la ausencia de fiebre luego de una operación de esas características se deducen en indicadores positivos para el tratamiento endovenoso que actualmente recibe.
