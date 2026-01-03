Cristina Kirchner fue dada de alta: el nuevo parte médico del Sanatorio Otamendi

En esta oportunidad, la complicación principal tras la cirugía de apéndice fue un íleo postoperatorio, detectado mediante una tomografía computada. Este cuadro obligó a los médicos a mantener controles estrictos sobre su hidratación y medicación, esperando que el sistema intestinal retomara su funcionamiento normal de forma espontánea, algo que finalmente sucedió según los últimos reportes.

Cristina Kirchner regresa ahora a su departamento de la calle San José, en el barrio de Constitución, donde debe seguir cumpliendo la pena impuesta por la causa conocida como "Vialidad". Cabe recordar que el pasado 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarla responsable del delito de defraudación al Estado. La sentencia, que también estipula un decomiso multimillonario, es la que marca el régimen de detención domiciliaria bajo el cual se encuentra actualmente la expresidenta.